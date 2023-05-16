Прощание с Эдуардом Сагалаевым завершилось на Троекуровском кладбище

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На Троекуровском кладбище завершилось прощание с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым.

Церемонию прощания с журналистом посетили глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, телеведущий Леонид Якубович, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев и другие известные деятели. Многие присутствующие на прощании с Сагалаевым вспоминали его как лицо и душу российского телевидения, а также отмечали его способность сохранить баланс и традиции новаторства.

Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни. На протяжении всей своей жизни он занимался журналистикой.

Сагалаев являлся одним из основателей ТВ-6, был членом Академии российского телевидения. В 2018 году представитель СМИ получил звание "Заслуженный журналист Российской Федерации". Кроме того, в 1978 году он стал лауреатом Государственной премии СССР.

Соболезнования семье журналиста выразили Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и другие высокопоставленные лица. В частности, российский лидер, вспоминая о Сагалаеве, отметил его усердный труд и верную службу призванию.

