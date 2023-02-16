Власти Новосибирска пригласили Брыльску в город после ее высказываний о нищете в России

Фото: ТАСС/Zuma/Sergii Kharchenko

Глава Новосибирска Анатолий Локоть ответил польской актрисе Барбаре Брыльске, которая ранее высказалась о нищете в городе и в целом негативно отозвалась о жизни в России.

"Сожалею, что кумир нескольких поколений наших телезрителей, Барбара Брыльска, известная своей ролью в кинофильме, новогодней сказке, допускает антироссийские высказывания, где в общем-то негативно оценивает реалии в нашей стране", – цитирует его NGS.RU.

Локоть заявил, что готов пригласить актрису на празднование Дня города, которое состоится летом, чтобы она посмотрела, как реально обстоят дела с уровнем жизни. Однако мэр выразил сомнение, что после своих слов Брыльска примет его приглашение.

Ранее замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила вырезать Брыльску из фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" после того, как актриса назвала россиян "проклятыми Богом людьми".

К публикации Занко приложила смонтированное видео, на котором лицо актрисы в одном из фрагментов фильма с помощью технологии "дипфейк" заменено лицом Валентины Талызиной, которая озвучила ее в фильме.

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