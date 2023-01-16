Москва онлайн покажет прощание с актрисой Инной Чуриковой

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

17 января зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят церемонию прощания с народной артисткой Советского Союза Инной Чуриковой, которая состоится в храме Христа Спасителя. В этот же день актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни 14 января.

Актриса родилась 5 октября 1943 года. В 1965 году окончила Высшее театральное училище имени Щепкина и присоединилась к труппе Московского театра юного зрителя, в 1975 году стала работать в "Ленкоме".

Смотрите прямую трансляцию 17 января в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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