OC: в Китае художник вырезал самую длинную полоску из листа А4 и установил рекорд

Фото: odditycentral.com/Pei Haozheng

Китайский художник установил рекорд, вырезав самую длинную полоску из листа бумаги формата А4. Об этом сообщает Oddity Central.

По информации издания, длина полоски составила 108,15 метра. На выполнение задания китайский мастер оригами Пэй Хаочжэн потратил год, экспериментируя с различными типами бумаги и методами резки. Мужчина и раньше устанавливал рекорды. Он складывал 100 цветов-оригами из одного листа и делал самую большую улитку-оригами.

Для установки нового рекорда Пэй использовал серебристый лист бумаги с зеркальной поверхностью. Он выяснил, что резка ножницами оказалась наиболее эффективной. После множества попыток он смог создать тонкую полоску, которая в итоге была оформлена в произведение искусства. По словам художника, это был личный вызов, исследующий пределы возможностей одного листа.

Ранее житель Канады Митчелл Руди одновременно выгулял 38 собак и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Во время прогулки он прошел с животными около километра.

Участвовавших в акции собак предоставил корейский приют бездомных животных. Они, по словам рекордсмена, нуждаются в любви и поддержке, также многих из них спасли из щенячьих фабрик и районов заготовки собачьего мяса.