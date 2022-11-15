Фестиваль "Гармоника – душа России" пройдет в Москве

Фото: Александр Курдюмов

Московский международный фестиваль "Гармоника – душа России" состоится в Москве с 17 по 21 ноября.

В этом году он пройдет в 19-й раз и будет посвящен 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств России, ученого и педагога Альфреда Мирека. В программе – пять концертов и круглый стол, посвященный творческому наследию профессора.

В заключительный день фестиваля, 21 ноября, в Камерном концертном зале международного Дома музыки состоится финальный гала-концерт. В нем примут участие виртуозы игры на баяне, аккордеоне и различных видах гармоник. Они исполнят знаменитые народные мелодии, шедевры мировой классики и произведения советских композиторов-исполнителей. Также в программе гала-концерта джазовые композиции в оригинальных переложениях.

Все выступления артистов сопроводят роликами, которые посвящены Альфреду Миреку. Кроме того, на закрытии участники получат дипломы, кубки и специальные призы фестиваля.

Билеты доступны по ссылке.

Ранее более 230 столичных учреждений культуры пригласили москвичей на день открытых дверей: всех желающих ждут 19 ноября. В программе – экскурсии, театральные постановки и научные шоу.



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