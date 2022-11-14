Более 230 учреждений культуры Москвы пригласили горожан на день открытых дверей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Максим Денисов

Свыше 230 учреждений культуры столицы пригласили горожан на день открытых дверей, который пройдет 19 ноября, сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

"В этот раз к единому дню открытых дверей присоединится более 230 библиотек и культурных центров. Они презентуют посетителям свои программы, предложат принять участие в пробных занятиях и мастер-классах, помогут подобрать хобби", – рассказала заммэра.

Экскурсию по городской усадьбе Николая Третьякова организует библиотека искусств имени А. П. Боголюбова. Мероприятие состоится в 12:00. Гости узнают об истории объекта культурного наследия, а также увидят сохранившиеся интерьеры. В Доме культуры "Восход" также в 12:00 состоится программа для детей. Там пройдет песочная анимация, а после нее – мастер-класс.

Постановку театра-студии "Маски", которая стала победителем Всероссийского фестиваля позитивного кино, в 14:00 покажет библиотека № 221 имени Р. И. Рождественского. Игра-квест, посвященная истории стекольного завода в Царицыне, пройдет в 15:00 в детской библиотеке № 145.

Научное шоу смогут увидеть москвичи и гости столицы в 15:00 в Культурном центре "Новослободский". А в 17:00 в Культурном центре "Меридиан" состоится мастер-класс по акробатике и жонглированию для детей 6–12 лет.

Ранее сообщалось, что на благотворительных мероприятиях, которые прошли в рамках акции "Ночь искусств" в Москве, собрали 19 миллионов рублей. Отмечалось, что средства пойдут на помощь жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

В этом году акция была посвящена русской культуре и проходила под девизом "Мы едины". Мероприятия прошли в том числе в Новом Манеже, концертном зале "Зарядье", а также в кинотеатре "Космос".



День открытых дверей состоится в столичных культурных учреждениях 19 ноября

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