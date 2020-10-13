Около 33 тыс человек посетили выставку "Я, Энди Уорхол"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Около 33 тысяч человек посетили проходящую в Москве выставку "Я, Энди Уорхол", которая проводится с 25 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера проекта Александра Начкебию.

Он отметил, что организаторы выставки гордятся представленной коллекцией. Комментируя критику экспозиции в социальных сетях, Начкебия выразил положительное отношение к спорам вокруг выставки.

"Это то, чего хотел Уорхол, – чтобы искусство было для всех, чтобы стерлась грань между искусствоведом и посетителем. И в этом смысле наша выставка дала людям возможность высказаться", – заметил Начкебия.

Ранее сообщалось, что организаторов выставки заподозрили в подлоге. В частности, в одном Telegram-канале заявили, что лицензия на выставку приобретена у фонда, который не владеет работами, а имеет лишь право на их использование.

В Третьяковской галерее, в которой проходит эта выставка, заявили, что не занимались организацией мероприятия. В культурном учреждении отметили, что она функционирует как независимая от Третьяковской галереи структура.

Сообщалось, что в экспозицию вошли более 170 работ известного поп-арт художника. В частности, посетители могут увидеть такие произведения, как "Мэрилин", "Мао", "Банки с супом Кэмпбелл" и многие другие.