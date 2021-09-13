Народный артист РФ Станислав Любшин попал в больницу после спектакля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист России и ведущий актер МХТ имени Чехова Станислав Любшин попал в больницу после того, как поскользнулся на сцене во время выступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

"Станислав Андреевич в субботу во время спектакля "Чайка" нечаянно поскользнулся. <...> Он в больнице под наблюдением врачей", – сказали в пресс-службе.

Уточняется, что с актером все хорошо, он ничего не повредил.

Ранее танцора Евгений Папунаишвили госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Он рассказал, что после душа наклонился за одеждой и сразу почувствовал "адскую боль в спине". Танцор упал на пол и не мог встать, в итоге он провел в лежачем положении два дня и только после этого смог не без труда пройтись.

