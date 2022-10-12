Джордж Мартин усмотрел необходимость снять не менее четырех сезонов "Дома Дракона"

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Писатель Джордж Мартин, создавший серию книг "Песнь льда и пламени", оценил сериал "Дом Дракона", который является приквелом проекта "Игра престолов". Об этом сообщает "Газета.ру".

По мнению автора, все события книги-первоисточника сложно уместить в один сезон из 10 серий, поэтому проекту необходимо минимум четыре сезона. Мартин также оправдал "прыжки во времени" с целью показать многолетнюю историю героев сериала, семьи Таргариенов.

В своем блоге писатель также назвал актеров проекта "невероятными" и выразил признательность режиссерам и сценаристам сериала.

В начале сентября стало известно, что в России вырос спрос на сувениры, связанные с сериалом "Дом Дракона". В частности, представители маркетплейса Ozon рассказали о росте спроса на коллекционные фигурки драконов в 2,5 раза.



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