Маккартни назвал ответственного за распад The Beatles

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Бывший участник легендарной британской рок-группы The Beatles Пол Маккартни заявил, что считает ответственным за распад коллектива гитариста Джона Леннона. Об этом сообщает News.ru.

"Не я начал этот развал. Это был наш Джонни", – сказал Маккартни, отметив, что хотел бы сохранить группу.

По его словам, Леннон принял решение покинуть The Beatles после одного из конфликтов. Сегодня Маккартни полагает, что жизнь коллектива могла бы оказаться гораздо более долгой. По мнению музыканта, решение Леннона покинуть группу и начать сольную карьеру было принято под влиянием его жены, художницы Йоко Оно.

"Все дело было в том, что Джон был занят своей новой жизнью с Йоко. Джон всегда хотел стряхнуть с себя оковы общества. Его же растила его тетя Мими, довольно жесткая женщина, так что он впоследствии всегда жаждал свободы", – пояснил Маккартни.

Ранее Маккартни опроверг информацию о том, что во время роспуска коллектива легендарной группы The Beatles все его участники ненавидели друг друга. Маккартни добавил, что The Beatles всегда были "семьей".

Группа The Beatles была основана в 1960 году в Ливерпуле. Ее называют одной из наиболее успешных групп прошлого столетия. В списке величайших исполнителей всех времен журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место. В 1970 году "Ливерпульская четверка" прекратила свое существование.