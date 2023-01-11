Киновед прокомментировал итоги 80-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в США

Фото: кадр из фильма "Фабельманы"; режиссер – Стивен Спилберг; производство – Amblin Entertainment

Киновед и сценарист Максим Семенов прокомментировал итоги 80-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в США, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Лучшим драматическим фильмом признали картину "Фабельманы" Стивена Спилберга, которая основывается на воспоминаниях режиссера о детстве в Аризоне и Калифорнии. Кроме того, Спилберг получил приз как лучший режиссер.

"В этом году для меня сюрпризов не было. "Фабельманы" – действительно очень впечатляющее кино. Такая огромная американская сага об истории", – отметил Семенов.

Киновед сказал, что этот фильм является "человеческой историей". Это кино – личная и самоироничная история, которую интересно смотреть, добавил Семенов.

"Картина основана на истории семьи самого Спилберга. Он вспоминает о том, что его семья – евреи из Российской империи, они немножко говорят по-русски, дома у его отца самовар", – сказал сценарист.

По словам Семенова, это кино напоминает о том, что люди являются частью большой общемировой культуры.

В рамках торжественной церемонии на "Золотом глобусе" выступил актер Эдди Мерфи. Он вспомнил о конфликте с пощечиной между Уиллом Смитом и Крисом Роком, который произошел на "Оскаре" в прошлом году. Мерфи дал совет актерам, как добиться успеха, процветания, долголетия и душевного спокойствия.



Церемония вручения премии "Золотой глобус" прошла в Лос-Анджелесе

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