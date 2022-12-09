18:06Культура
Сын Артемьева прокомментировал информацию о госпитализации композитора
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Сын российского композитора Эдуарда Артемьева рассказал, почему его отец находится в одной из столичных больниц. Об этом сообщает 5-tv.ru.
Ранее в СМИ распространилась информация, что музыканта экстренно госпитализировали с коронавирусом.
Сын Артемьева опроверг эти слухи. По его словам, 85-летний композитор проходит плановое обследование из-за того, что его самочувствие ухудшилось в последнее время.
Он также уточнил, что у Артемьева обнаружили пневмонию, однако причина ее происхождения пока не установлена. Сейчас музыкант чувствует себя нормально.
Как отметил мужчина, его отец находится в медучреждении еще с конца прошлого месяца.
Ранее российский актер Иван Краско прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что его якобы госпитализировали с гипертоническим кризом в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге.
92-летний актер заявил, что госпитализация была плановой. Краско подчеркнул, что у него не было гипертонического криза.
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