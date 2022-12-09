Сын Артемьева прокомментировал информацию о госпитализации композитора

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сын российского композитора Эдуарда Артемьева рассказал, почему его отец находится в одной из столичных больниц. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Ранее в СМИ распространилась информация, что музыканта экстренно госпитализировали с коронавирусом.

Сын Артемьева опроверг эти слухи. По его словам, 85-летний композитор проходит плановое обследование из-за того, что его самочувствие ухудшилось в последнее время.

Он также уточнил, что у Артемьева обнаружили пневмонию, однако причина ее происхождения пока не установлена. Сейчас музыкант чувствует себя нормально.

Как отметил мужчина, его отец находится в медучреждении еще с конца прошлого месяца.

Ранее российский актер Иван Краско прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что его якобы госпитализировали с гипертоническим кризом в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге.

92-летний актер заявил, что госпитализация была плановой. Краско подчеркнул, что у него не было гипертонического криза.

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