Губернатор Калужской области рассказал о реакции зрителей на спектакль "Vежливые Люди"

Фото: youtube.com/Слово не воробей

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о реакции гостей на постановку "Vежливые Люди", которая была раскритикована в Сети.

"Мнения тех, кто там был, совершенно противоположны тому, что пишут критики, не побывавшие на спектакле. Во-первых, там всех предупредили, что будет достаточно натуралистичное погружение в тему этого спектакля. И там не было взрослых с маленькими детьми – тех, кто пришел, попросили уйти, и они ушли", – сообщил он изданию "Подъем".

По словам главы региона, данный спектакль смотрел полный зал и все 700 зрителей стояли и аплодировали, несмотря на необычную задумку режиссеров. При этом, уточнил Шапша, люди к этому были подготовлены.

"Наверное, всегда найдется кто-то, кому это не понравится, кто посчитает, что форма подачи слишком натуралистичная – я это допускаю и понимаю это. Но общее состояние зала и отзывы исключительно положительные", – заключил глава региона.

Уточняется, что по задумке авторов во время постановки артисты в украинской форме инсценировали захват зрительного зала. После этого на сцену они якобы вывели нескольких человек и "расстреляли".

Ранее мальчик, которого сверстники привязали к столбу пищевой пленкой в Абакане, заявил, что инцидент был "постановой" для съемки видео в TikTok.

При этом сообщалось, что после того, как кадры попали в Сеть, на подростков завели уголовное дело по факту "незаконного лишения свободы несовершеннолетнего".

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