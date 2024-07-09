Директор Театра Армии Авимская поучаствовала в мастер-классе по сценической речи

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская приняла участие в мастер-классе по сценической речи на севере столицы, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Чтобы ваша речь была красивой, вам нужно в день читать вслух одну страницу текста. Если ваша профессия требует специальной красивой речи: технической, медицинской, какой угодно, – то вы читаете ту литературу, которая вам необходима. Если вы хотите речь литературную – читайте Достоевского, если вы хотите ироническую речь – читайте Зощенко. Вы запоминаете эти слова, а когда ваш мозг, парализованный от того, что вы выходите на аудиторию, не выдает вам информации, то эту информацию выдает ваш речевой аппарат. Мне кажется, сегодня для вас произойдет очень ценная вещь – вы обретете еще один маленький элемент уверенности в себе. Владеть собой очень важно. Я вам желаю после сегодняшнего занятия взлететь еще выше, потому что это очень круто – владеть собой", – сказала Милена Авимская.

Мастер-класс по сценической речи провела актриса и педагог Екатерина Соломина.

"Уже более 20 лет я преподаю актерское мастерство и сценическую речь. Сегодня покажу секреты правильного говорения, общения. Первое и основное – это дыхание, сначала мы учимся дышать. После этого – постановка голоса, когда мы уже продышимся, разомнем тело", – рассказала Соломина.

Участникам мастер-класса показали ключевые профессиональные инструменты самовыражения актеров.

Ранее Милена Авимская приняла участие в московском Ночном велофестивале, который состоялся 6 июля. Участники стартовали от здания театра на Суворовской площади. По ее словам, в этом месте еще ни разу не было такого количества людей.

