Прощание с Леонидом Эрманом состоится 10 января в театре "Современник"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Прощание с заслуженным деятелем искусств РФ Леонидом Эрманом состоится во вторник, 10 января, на основной сцене театра "Современник". Об этом сообщила пресс-служба театра в своем телеграм-канале.

Известно, что церемония начнется в 11:00 по московскому времени.

Эрман – бывший директор "Современника". Он принимал участие в создании театра, а позднее стал его финансовым директором.

Мужчина умер в субботу, 7 января, в возрасте 96 лет.

Коллеги культурного деятеля отметили, что вся его жизнь была посвящена театру. Также они назвали Эрмана своим ориентиром и "примером того, как надо жить и работать".

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