Актер Адам Рич умер в возрасте 54 лет

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Актер Адам Рич умер на 55-м году жизни. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на судебно-медицинскую экспертизу округа Лос-Анджелес.

Семья мужчины не раскрывает причину его смерти. Известно, что он умер в субботу, 7 января, в своем доме.

Актер прославился в юном возрасте, сыграв младшего члена семьи Брэдфорд, Николаса, в американском телевизионном сериале "Восьми достаточно". Рич также известен своими ролями в сериалах "Остров фантазий", "ЧиПы" и "Маленькое чудо".

Последним телевизионным проектом с его участием стали "Спасатели Малибу". Актер появился в одном эпизоде сериала, после чего надолго пропал с экранов.

Спустя несколько лет Рич сыграл самого себя в комедии Дэвида Спейда "Дики Робертс: бывший ребенок-звезда".

Известно, что у мужчины были проблемы с законом из-за предполагаемой кражи со взломом в 1991 году.

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