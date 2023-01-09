09:20Культура
Актер Адам Рич умер в возрасте 54 лет
Фото: yotube.com/80sgirlsrule
Актер Адам Рич умер на 55-м году жизни. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на судебно-медицинскую экспертизу округа Лос-Анджелес.
Семья мужчины не раскрывает причину его смерти. Известно, что он умер в субботу, 7 января, в своем доме.
Актер прославился в юном возрасте, сыграв младшего члена семьи Брэдфорд, Николаса, в американском телевизионном сериале "Восьми достаточно". Рич также известен своими ролями в сериалах "Остров фантазий", "ЧиПы" и "Маленькое чудо".
Последним телевизионным проектом с его участием стали "Спасатели Малибу". Актер появился в одном эпизоде сериала, после чего надолго пропал с экранов.
Спустя несколько лет Рич сыграл самого себя в комедии Дэвида Спейда "Дики Робертс: бывший ребенок-звезда".
Известно, что у мужчины были проблемы с законом из-за предполагаемой кражи со взломом в 1991 году.
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