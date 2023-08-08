В онлайн-голосовании конкурса Стенина победила работа из Индии

Фото: Кабир Дхангиани, Stenincontest

В онлайн-голосовании Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года победила работа из Индии журналиста Кабира Дхангьяни "Чайки на реке Джамна".

"Мужчина ведет лодку вдоль берегов реки Джамна в Нью-Дели. Зимой в Индию прилетают перелетные птицы. К октябрю их уже можно наблюдать по всей стране, а в марте они улетают", – описал свою работу автор.

По мнению интернет-пользователей в топ-5 лучших работ из шорт-листа вошли одиночные фото и серии репортеров из России и Бурунди. На втором месте оказалась фотографическая серия "Спящие королевы" Фабриса Мбонанкира из Бурунди.

На третьем и четвертом местах расположились работы россиян – "Помня о 45-м" Пелагии Тихоновой и "Индивидуальная гонка" Евгения Филиппова.

Пятое место принадлежит индийскому фотографу и фоторепортеру из Калькутты Сайяну Адхикари "Умирающая традиция".

Призовые места и обладателя Гран-при объявят оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте stenincontest.ru. Кроме того, планируется дать начало традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что участники проекта "Активный гражданин" высказались по поводу проведения юбилейного конкурса фотографий "Планета Москва". В опросе приняли участие 69 879 человек. Отмечается, что 53 272 респондента оценили мероприятие высшим баллом.

В 2023 году конкурс "Планета Москва" состоится в 10-й раз. Победителя в номинации "Народное голосование" традиционно выберут подписчики официальных страниц департамента градостроительной политики города Москвы в социальных сетях, а также пользователи проекта "Активный гражданин".

Собянин рассказал об исторических фотографиях столичных музеев