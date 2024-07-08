Москвичи смогут поучаствовать в наборе мозаичного панно к 85-летию ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Горожане смогут принять участие в наборе мозаичного панно к 85-летию главной выставки страны на ВДНХ 10, 14 и 18 июля. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передает портал мэра и правительства столицы.

На панно будет изображен мальчик, запускающий в небо воздушного змея. Этот сюжет набрал наибольшее количество голосов москвичей в проекте "Активный гражданин". Онлайн-регистрация для участников уже открыта. Композицию создадут совместно с художниками организации "МШМ Московская школа мозаики".

Торжественное открытие панно приурочат ко дню рождения ВДНХ. Увидеть его можно будет у строения 230 на Ялтинском участке.

По словам Сергуниной, многие исторические объекты ВДНХ украшены мозаикой, и новое панно станет продолжением традиции. Так, мозаика есть на фасадах павильонов № 14 "Вычислительная техника и информатика", № 1 "Центральный" и № 11 "Металлургия". Ею облицованы фонтаны "Золотой колос" и "Каменный цветок". Кроме того, недавно в павильоне "Атом" появилось панно из колотой смальты "Ученый и инженер".

В ноябре прошлого года было восстановлено историческое панно в выставочном зале Московского дворца пионеров на Воробьевых горах. По данным департамента капремонта Москвы, панно за время эксплуатации было повреждено. Его фактурная штукатурка имела пустоты, загрязнения и множество мелких трещин. После реставрации панно стало выглядеть так, как его задумывали авторы.

