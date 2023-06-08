В галерее Люмьер откроется фотовыставка "Жизнь как кино"

Фото: пресс-служба галереи Люмьер

Более 30 коллекционных фотографий зарубежных и советских авторов войдут в экспозицию выставки "Жизнь как кино", которая откроется 9 июня в галерее Люмьер на Большой Полянке, сообщает пресс-служба выставочного центра.

Это совместный проект галереи и девелоперской компании MR Group, посвященный стилю и эстетике Art Deco. Как рассказали организаторы, в экспозицию "Жизнь как кино" включены работы мэтров американской фотошколы – Шейлы Мецнер, Гарольда Файнстайна, Эллиотта Эрвитта, на которых запечатлены архитектурные прорывы второй четверти XX века – монументальные небоскребы Крайслер и Эмпайр-стейт-билдинг.

В экспозицию также вошли кадры советского фотографа Николая Драчинского из командировок в США в 1960-е годы, увековечившие расцвет архитектуры ар-деко и ландшафт Нью-Йорка.

"Отдельным блоком на выставке представлена fashion-фотография. Легендарная работа Хорста П. Хорста Mainbocher corset. Paris (1939), специально для выставки предоставленная из частной коллекции, является одним из наиболее ярких символов эпохи. Фотограф с помощью языка тела, плавных линий и драматургии света виртуозно создает идеально выверенный женский образ на грани элегантности и эпатажа", – говорится в релизе.

В состав проекта вошла и серия репортажных кадров со съемок такой классики кинематографа, как "Унесенные ветром" (1939), "Великий диктатор" (1940), "Джокер" (1957) и трилогии "Крестный oтец", а также портреты актеров золотого века Голливуда – Вивьен Ли, Чарли Чаплина, Фрэнка Синатры, Греты Гарбо, Мэрилин Монро, Грейс Келли, Кэри Гранта и Ингрид Бергман.

Выставка продлится до 3 сентября, а после завершения проекта часть фотографий разместят в лобби жилого комплекса "Павелецкая Сити".

Ранее сообщалось, что расширенную выставку картин Ильи Кабакова открыли 6 июня в Новой Третьяковке. Гости увидят альбом "Полетевший Комаров" из серии "Десять персонажей", повторение работ раннего периода "Бердянская коса" и "Человек и домик", картину-стенд "Все о нем (ответы экспериментальной группы)" и картину-инсталляцию "Горное озеро", которая соединяет одежду и живопись.