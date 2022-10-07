Церемония вручения кинопремии "Ника" в 2022 году не состоится – Гусман

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Церемония вручения Национальной кинематографической премии "Ника" в этом году не состоится, сообщил художественный руководитель премии Юлий Гусман.

По его словам, мероприятие перенесли на 2023 год.

"Конкурс прошел, деятельность "Ники" не прекращается, но праздничная церемония в этом году не состоится", – цитирует Гусмана ТАСС.

В марте церемонию перенесли на осень. Точную дату мероприятия должны были определить позднее.

28 февраля был оглашен список номинантов на премию за 2021 год. В номинации "Лучший фильм" представлены "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, "Медея" Александра Зельдовича, "Купе № 6" Юхо Куосманена, "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, "Уроки фарси" Вадима Перельмана, а также "Иван Денисович" Глеба Панфилова.

За приз в номинации "Лучшая мужская роль" борьбу ведут Филипп Янковский, Юра Борисов, Павел Деревянко и Мераб Нинидзе. При этом лучшую актрису будут выбирать из Миланы Агузаровой, Тинатин Далакишвили и Ксении Раппопорт.

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