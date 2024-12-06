Игорь Угольников рассказал об иммерсивной постановке о Битве за Москву

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Иммерсивная постановка "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа" является сочетанием кинопредставления, работы реконструкторов и поэзии. Об этом Агентству "Москва" рассказал кинорежиссер и создатель постановки Игорь Угольников.

Постановщик отметил, что когда шоу еще только задумывалось, он обратился к российскому поэту Владу Маленко, который написал "самое главное стихотворение" представления – "Говорит Москва!".

"Мы будем развивать этот спектакль, будем еще писать стихи <...> Сегодня мы показали полный набор, который есть на нынешний момент. Были и танки, и пушки, и даже самолеты. Но повторюсь, самое главное, была поэзия", – поделился Угольников.

Режиссер также дал высокую оценку кинопарку "Москино", который является, по его мнению, "огромным подарком для киноиндустрии" и "уникальной киноплощадкой".

Показы иммерсивной постановки "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа" вошли в программу кинопарка "Москино", посвященную 83-й годовщине Битвы за Москву. Шоу пройдет в кинопарке 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 декабря.