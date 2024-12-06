Международный фестиваль "Дни короткометражного кино" пройдет в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

XI Международный фестиваль "Дни короткометражного кино" (Short Film Days) состоится в Москве с 14 по 21 декабря. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

Фестиваль пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Союза кинематографистов РФ и АНО "Интеграция". Центральной площадкой станет кинотеатр Музея Москвы, а открытие фестиваля организуют в event-пространстве "Золото" театра "Одеон".

В качестве председателя жюри назначен художественный руководитель Театра на Малой Ордынке и Московского академического театра сатиры, народный артист РФ Евгений Герасимов.

В шорт-лист мероприятия включили 12 игровых, 10 документальных, семь анимационных и пять премьерных нейросетевых фильмов, которые были произведены в России, Белоруссии, Иране, Киргизии, Латвии, Эквадоре и Франции.

Между тем кинотеатральные иммерсивные представления "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа" пройдут в кинопарке "Москино" в декабре. Для зрителей подготовили реконструкцию событий того времени. Представления будут посвящены 83-й годовщине начала контрнаступления советской армии под Москвой 5 декабря 1941 года.

