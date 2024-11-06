Министр культуры РФ заявила, что в стране не отменяют мировую литературу

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В России нет запрета на мировую литературу и писателей. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Если говорить о современных писателях, то в основном я читаю сценарии. Но, конечно, я стараюсь перечитывать и классику. <...> Но я скажу одну вещь: невозможно написать хороший сценарий, пока не научишься читать драматургию. Я бы посоветовала читать великую мировую литературу", – цитирует ее Агентство "Москва".

Также министр посоветовала молодым сценаристам прочитать произведения Фридриха Шиллера и Уильяма Шекспира.

Ранее кабмин утвердил стратегию государственной культурной политики на ближайшие семь лет. Власти РФ продолжат работу над формированием условий "для сохранения традиционных духовных и нравственных ценностей, защиты исторической памяти и уникального наследия наших народов".

Приоритетным направлением культурной политики является формирование госзаказа на создание качественного контента – произведений литературы и искусства, печатной продукции, уточнило правительство.

