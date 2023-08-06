В РФ появится федеральный реестр сказок, танцев и ремесел

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России сформируют федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния, куда войдут сказки, былины, танцы, обряды, ремесла и традиции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"В реестре будет содержаться информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры", – говорится в сообщении.

Благодаря такому реестру можно будет легче изучить, использовать и сохранить нематериальное достояние.

Постановление подготовили для реализации норм Федерального закона "О нематериальном этнокультурном достоянии РФ".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва является лидером среди европейских столиц по количество исторических усадеб. Мэр Москвы привел в качество примера реставрационных работ крупные ансамбли Остафьево и Старо-Никольское, а также усадьбу Андрея Сытина.

Как подчеркнул Собянин, в настоящий момент в Москве 74 объекта находятся в стадии проектирования. Среди них – усадьба Виноградово, усадьба Бергов, усадьба Покровское-Стрешнево, усадьба Кусково и усадьба Баташева. По словам московского градоначальника, после восстановления особняки включают в туристические маршруты.

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