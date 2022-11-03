Академия имени Гнесиных объявила о запуске собственного лейбла

Фото: depositphotos/patrick.daxenbichler

Российская академия музыки имени Гнесиных объявила об открытии собственного лейбла "Дом Гнесиных" в ноябре. Соответствующая информация появилась на сайте РАМ.

В академии подчеркнули, что проект сосредоточится на дистрибуции музыкального каталога гнесинцев, будет работать со студентами. При этом начинающим музыкантам смогут помогать студенты-менеджеры.

"В итоге мы хотим собрать воедино наследие гнесинских музыкантов с помощью профессионально обученных молодых музыкальных менеджеров, прошедших стажировку на базе лейбла", – сказала заведующая кафедрой менеджмента музыкального искусства Дарья Родионова.

Она пояснила, что всю структуру лейбла поделят на академическое, народное и эстрадно-джазовое направления. С 2023 года лейбл намерен обеспечить продакшен для музыкантов и снимать клипы.

"В течение полугода мы будем расширять наши технические возможности: сопровождение артиста (собственно, менеджмент), поддержку в вопросах SMM и таргетинга", – уточнила Родионова.

Ранее продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил о воссоздании группы с участием молодых людей. Он добавил, что для нового коллектива создадут персональную страницу в соцсетях. При этом все материалы о группе, где фигурировал умерший лидер группы Юрий Шатунов, будут удалены.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!