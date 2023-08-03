Столичные музыканты представят Россию на фестивале Kustendorf CLASSIC в Сербии

Фото: Стоян Васев

Музыканты из Москвы представят Россию на фестивале классической музыки Kustendorf CLASSIC, который пройдет с 1 по 4 сентября в Сербии, рассказали в пресс-службе компании "Газпром нефть".

По результатам отборочного этапа в конкурсной программе в Сербии выступят 15 молодых музыкантов из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Омской, Оренбургской, Тюменской областей и Москвы.

"Из Москвы в фестивале примут участие студенты Российской академии музыки им. Гнесиных – пианист Роман Соснин и вокалистка Василиса Шаплыко, учащаяся Московского государственного колледжа музыкального исполнительства им. Ф. Шопена – гобоистка Алиса Шишкова, а также выпускник "Академии джаза" (ГУДИ) – саксофонист Владислав Минеев", – говорится в сообщении.

Kustendorf CLASSIC учрежден сербским режиссером Эмиром Кустурицей и с момента основания в 2013 году проходит при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". В столице программу "Родные города" реализует Московский НПЗ. Возглавляет жюри российского отборочного этапа известный пианист, народный артист России Юрий Розум.

По словам Юрия Розума, фестиваль объединяет опытных артистов и молодых музыкантов из крупных и отдаленных населенных пунктов и у ребят открывается возможность проявить себя на международном уровне.

"Это хорошие условия для развития и вдохновения молодых талантов, возможность обменяться опытом с сербскими коллегами, прикоснуться к искусству за пределами своих городов и страны. Музыка по-настоящему сближает людей. А системная поддержка одаренных музыкантов помогает культурному развитию самих участников и регионов, которые они представляют", – заявил Розум.

Kustendorf CLASSIC пройдет в этнографической деревне Дрвенград, которую Эмир Кустурица построил для съемок фильма "Жизнь как чудо". Программа фестиваля включает мастер-классы, концерты с участием звезд мировой классической музыки, а также конкурс молодых музыкантов из России и Сербии, соревнующихся за главные награды – золотую, серебряную и бронзовую матрешки.

В разные годы в фестивале принимали участие художественный руководитель Мариинского театра, народный артист России дирижер Валерий Гергиев, пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев, альтист и дирижер Юрий Башмет. В 2023 году почетными гостями станут российский пианист Олег Аккуратов и сербский виолончелист Петер Пейчич.

Ранее сообщалось, что фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки Top Fili Music 2023 проходит в парке "Фили" по 2 сентября. Москвичи смогут побывать на шести концертах. Артисты исполнят композиции в жанрах поэтического рока, джаза, блюза и инструментальной музыки.