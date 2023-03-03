Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Айвазовского армянским художником

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Метрополитен-музей в Нью-Йорке США перестал называть художника Ивана Айвазовского украинцем, следует из подписи к его произведению на сайте культурного учреждения.

"Армянин, родился в Российской империи (ныне Украине)", – говорится в подписи к картине "Корабль в лунном свете", где описывается биография художника.

При этом отмечается, что Айвазовский родился в Феодосии, которая, как говорится в опубликованном на сайте музея тексте, "входит в состав Украины". Однако Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года.

В феврале Метрополитен-музей в Нью-Йорке США назвал художников Илью Репина и Ивана Айвазовского украинцами.

В графе "национальность" в подписи к картине Айвазовского "Корабль в лунном свете" сотрудники музея указали, что художник – украинец. Местом рождения Айвазовского является Феодосия.



Американский музей назвал Куинджи, Репина и Айвазовского украинскими художниками

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!