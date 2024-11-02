Похороны актрисы Лидии Ильиной пройдут на Новолюберецком кладбище 5 ноября

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Актрису Лидию Ильину, известную своей ролью бабушки Ералаша в сериале "Слово пацана", похоронят на Новолюберецком кладбище 5 ноября. Об этом рассказала дочь артистки Екатерина Ильина.

Прощание с актрисой состоится в этот же день в Люберецкой областной больнице в 11:00, уточнила Ильина-младшая в беседе с Агентством "Москва".

О смерти артистки стало известно ранее. Она скончалась 1 ноября в возрасте 77 лет. При этом причины смерти не были раскрыты. Карьера Ильиной насчитывает 66 проектов, среди которых "Реальные пацаны", "Вампиры средней полосы", "Универ. 10 лет спустя", "Кулагин и партнеры", "Интерны" и другие. Последним проектом актрисы стал сериал "Галя, у нас отмена".