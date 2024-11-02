Актриса из "Слова пацана" Лидия Ильина умерла в возрасте 77 лет

Фото: kinopoisk.ru

Актриса Лидия Ильина, которая сыграла бабушку Ералаша в сериале "Слово пацана", умерла 1 ноября на 78-м году жизни, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на данные портала kinopoisk.ru.

Причина ее смерти не уточняется.

Лидия Ильина родилась 29 ноября 1946 года. Она окончила Музыкально-театральное училище имени Палантая в Йошкар-Оле, а с 2010 года начала сниматься в телевизионных сериалах.

За свою карьеру Ильина приняла участие в 66 проектах, среди которых были сериалы "Реальные пацаны", "Вампиры средней полосы", "Универ. 10 лет спустя", "Кулагин и партнеры", "Интерны" и другие. Последним проектом актрисы стал сериал "Галя, у нас отмена".