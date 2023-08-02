В Москве открылась выставка по случаю 20-летия "Смешариков"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выставка по случаю 20-летия "Смешариков" открылась в столичном арт-центре "Хлебозавод" на Новодмитровской улице. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что гости выставки смогут побывать в декорациях планетария, оранжереи, салона красоты, рабочего кабинета и технопарка, узнать об особенностях характеров и архетипах персонажей, познакомиться с их философией.

Экспозиция будет работать до 25 сентября. Посетить ее можно бесплатно, однако необходимо заранее зарегистрироваться на портале детских технопарков Москвы.

Ранее стало известно, что 10 августа в столичном музее-заповеднике "Коломенское" откроется выставка "Поэма про героиню. Анна Ахматова в Коломенском". В рамках экспозиции можно будет увидеть в том числе архивные фотографии и вещи поэтессы, например, платье, плащ, очки и трость.

