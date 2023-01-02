Путин поздравил с днем рождения хореографа Юрия Григоровича

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича.

"От души поздравляю Вас с Днем рождения. Вы посвятили свой талант, всю свою жизнь подвижническому служению искусству, снискали славу одного из выдающихся хореографов современности", – указано в сообщении главы государства.

Российский лидер пожелал хореографу доброго здоровья и отметил, что достижения Григоровича в области сохранения и развития традиций отечественной школы балета заслуживают "самого глубокого уважения".

2 января Юрию Григоровичу исполнилось 96 лет. За свои заслуги он был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III, II и I степеней, а также орденами Ленина и Октябрьской Революции.

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