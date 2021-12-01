Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Организаторам концерта рэпера L'One в Москве может грозить штраф в размере до 1 миллиона рублей за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Антона Романова.
"Сотрудниками ОАТИ выявлены факты массовых нарушений санитарно-эпидемиологических требований на площадке Music Media Dome во время проведения концерта исполнителя L'One, на котором присутствовали более 500 человек", – сказал он.
Уточняется, что в ходе мероприятия не соблюдались нормы социального дистанцирования, а присутствующие не использовали средства индивидуальной защиты.
За это организаторов могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Однако если будет установлен факт причинения вреда здоровью, то сумма наказания может вырасти до 1 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что на 1 миллион рублей могут оштрафовать организаторов концерта GSPD в столичном баре IZI Moscow. Зрители там также не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.
Организаторам концерта рэпера L’One в MUSIC MEDIA DOME грозит штраф до 1 млн рублей
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