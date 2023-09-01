Премьера новой версии спектакля "На стриме" состоится в "Арт-платформе"

Фото: пресс-служба "Арт-платформы"

Премьера новой версии спектакля "На стриме" состоится 7 сентября на сцене Открытого театрального пространства "Арт-платформа" в "Новом Манеже".

Спектакль поставлен по пьесе писателя, сценариста, автора серии детективных романов, лауреата премии "Золотой Орел" Александра Звягинцева "На стриме" на тему непростых отношений между современными детьми и родителями.

Зрителей ждет многогранное высказывание о человеке, семье, обществе, творчестве и любви. Авторы исследуют проблемы коммуникации между поколениями в условиях, когда подростков с каждым днем все сильнее и сильнее затягивает цифровой мир.

По окончании спектакля зрители могут принять участие в дискуссии с профессиональным психологом, который поможет разобраться в тонкостях произведения, ответит на вопросы и поделится своими знаниями и опытом применимо к проблемам коммуникаций внутри семейных отношений. Участие в дискуссии бесплатное.

"На Стриме" пройдет в "Арт-платформе" (Георгиевский переулок, 3/3) 7 сентября и 30 октября. Начало в 19:00.

Ранее стало известно, что Государственный академический Малый театр откроет новую сценическую площадку в Москве осенью 2023 года. Зал будет рассчитан на 120 человек.