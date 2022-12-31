Городские службы Москвы готовы к работе в новогоднюю ночь – власти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичные городские службы подготовились к работе в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на случай нештатных ситуаций в городе дежурят 1,3 тысячи аварийных бригад, подготовлены почти две тысячи источников электроснабжения, три передвижные котельные.

Кроме того, наготове находятся свыше 1,5 тысячи пожарных и порядка 400 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в праздники около 20 тысяч военнослужащих будут обеспечивать оборону Москвы. Из них – 1800 военнослужащих 1-й армии ПВО и ПРО особого назначения ВКС России.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!