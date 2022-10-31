В районе Аэропорт появится 23 тыс "квадратов" общественно-деловой застройки

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В столичном районе Аэропорт одобрено размещение общественно-деловой застройки и объектов социального назначения, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Территории нежилой застройки по Часовой улице на севере Москвы будут реорганизованы через механизм комплексного развития территории (КРТ). На участке площадью около 1,6 гектара планируется размещение общественно-деловой застройки с объектами социальной инфраструктуры", – рассказал он.

Бочкарев уточнил, что помещения офисов, магазинов и других объектов займут свыше 23 тысяч квадратных метров.



Он добавил, что также на этом участке планируется построить несколько образовательных учреждений.

В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что проектом КРТ предусмотрено проектирование и строительство детского сада на 350 мест и школы на 600 мест.

"Кроме того, на этом участке запроектировано благоустройство участка и развитие улично-дорожной сети", – добавила она.

Ранее сообщалось, что столичные власти выделят инвесторам в аренду 15 земельных участков для размещения производств. Суммарно они получат более 116 гектаров земли. На предприятиях, которые разместят на указанных территориях, будут изготавливать электронику, мебель, одежду, упаковку, строительные материалы и прочую продукцию.

Реализация новых инвестиционных проектов позволит создать 11,5 тысячи новых рабочих мест. Объем инвестиций составит около 60 миллиардов рублей.

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