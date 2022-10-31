Межевание территории многоквартирной застройки в Москве почти завершено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Межевание территории многоквартирной застройки в Москве завершено на 98%, сообщает пресс-служба департамента городского имущества столицы.

Владельцы помещений в таких домах могут направить запрос для проведения кадастровых работ за счет средств города, а после оформить участки в общую долевую собственность. Уточняется, что с 2008 года власти утвердили около 4,3 тысячи проектов по определению границ земельных участков общей площадью свыше 52 тысяч гектаров.

Изначально мероприятия по межеванию участков под многоквартирными домами проводились по заявкам жителей. С августа 2019 года эту работу столичные власти начали выполнять самостоятельно.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, всего с 2019 года город разработал 322 проекта межевания территории жилых кварталов общей площадью свыше 2,5 тысячи гектара. Там находится около 2,3 тысячи многоквартирных домов.

С начала текущего года было утверждено 120 проектов межевания территорий площадью порядка 2 тысяч гектаров. Таким образом, определены границы земельных участков для 1 740 многоквартирных домов.

С 2019 года город принял решение о постановке на кадастровый учет земельных участков под 614 многоквартирными домами. Из них на учет уже поставили 117,9 гектара земли, которые относятся к 350 многоквартирным домам. С начала 2022 года по обращениям жителей на кадастровый учет поставили земельные участки под 166 домами.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что до конца года планируется начать переселение еще более 10 тысяч горожан по программе реновации. Под заселение передадут еще 20 новостроек. При этом до Нового года в эксплуатацию введут 33 новых здания.



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