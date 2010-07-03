Более 200 тысяч человек посетили в субботу МАКС-2019

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Более 203 тысяч человек посетили в субботу, 31 августа, авиасалон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, сообщает РИА Новости со ссылкой на подмосковное управлении МВД.

Количество автотранспорта на парковках превысило 23 тысячи. Для охраны порядка была задействована полиция и Росгвардия, серьезных нарушений на территории выставки не было.

Ранее сообщалось, что в субботу МАКС-2019 посетили свыше 170 тысяч человек, что является абсолютным рекордом посещаемости в один день за все годы его проведения.

Авиасалон МАКС посетило рекордное количество гостей



Авиакосмический салон продлится до 1 сентября. В нем участвуют 827 компаний из 33 государств. Гостям представят 250 образцов авиационной техники, бортовой электроники, авиадвигателей, аэродромного оборудования.