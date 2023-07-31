На инвестпортале Москвы появился реестр инвестиционных инициатив

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На инвестиционном портале Москвы запустился реестр инвестиционных инициатив, который позволяет как предложить свои идеи, так и откликнуться на чужие. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что портал заработал еще в 2014 году и с тех пор стал одним из самых популярных ресурсов среди инвесторов. Сегодня на базе портала работает больше 30 сервисов.

"В этом году на портале появился новый раздел – реестр инвестиционных инициатив. Он поможет упростить взаимодействие авторов и исполнителей проектов. <...> Сейчас для реализации доступны три инвестиционные инициативы", – сказал вице-мэр.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский, в свою очередь, добавил, что доступные сейчас инвестиционные инициативы касаются строительства заводов по производству полимерной пленки, переработке резины и выпуску так называемой тонкой химии.

Руководитель департамента информационных технологий Роман Урнышев между тем отметил, что реестр инвестиционных инициатив является первым B2B-сервисом на инвестпортале. Предложить свою идею может любой зарегистрированный пользователь, однако предварительно ее рассмотрит Городское агентство управления инвестициями.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что объем инвестиций в основной капитал Москвы за период с 2011 по 2022 год составил 30 триллионов рублей. За 11 лет этот показатель увеличился в 6,9 раза. В 2022 году инвесторы вложили в город 5,9 триллиона рублей.



Собянин: инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза с 2011 года