На портале "Узнай Москву" появился квиз ко дню рождения "Лужников"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Узнай Москву" появилась викторина, посвященная истории олимпийского комплекса "Лужники". Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

Квиз на портале опубликовали в честь 67-летнего юбилея со дня появления "Лужников". Торжественное открытие комплекса состоялось 31 июля 1956 года. В его состав вошли Большая и Малая спортивные арены, Дворец спорта, плавательный бассейн и несколько открытых спортивных площадок.

"Новая викторина дает возможность не только вспомнить историю, но и оценить масштабные перемены, благодаря которым "Лужники" стали одним из лучших спортивных комплексов мира. Пройти викторину можно всей семьей на портале и в мобильном приложении "Узнай Москву", – цитируют пресс-службу на портале мэра и правительства Москвы.

Помимо этого, с помощью приложения пользователи могут изучить АR-панораму в павильоне "Цифровые технологии Москвы" и увидеть своими глазами, как поэтапно менялись "Лужники" в разные годы.

Викторина состоит из 13 вопросов. В частности, пользователей ожидают вопросы о знаковых мероприятиях в "Лужниках", а также о том, какие события состоятся на площадке в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

До этого проект "Узнай Москву" отметил десятилетие. На портале содержится информация о более 2,2 тысячи зданий, около 690 памятниках, более 350 музеях и 470 знаковых местах. Также доступны 256 прогулочных маршрутов и 29 виртуальных туров, в том числе по закрытым для посещения объектам.



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