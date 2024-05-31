Более 46 тысяч цифровых паспортов сформировали для московских ОКС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Свыше 46 тысяч цифровых паспортов объектов капитального строительства (ОКС) сформировали в Москве с начала 2022 года. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Заммэра рассказал, что цифровые паспорта ОКС – единый источник информации о строящихся, реконструируемых и введенных в эксплуатацию объектах. В каждом документе свыше 200 параметров, что помогает понимать состояние объекта на всех этапах жизненного цикла и создавать аналитику для руководства столицы. Цифровые паспорта содержат сведения о бюджетных и внебюджетных объектах.

Для идентификации и работы с ОКС в городских информсистемах каждому из них присваивается уникальный идентификационный номер (УИН), который применяется при формировании Адресной инвестпрограммы, проведении закупок на проектирование и возведение бюджетных объектов.

Кроме того, он используется для получения услуг в строительной сфере, а с 27 февраля этого года – при оформлении ордера на проведение земляных работ и установку временных ограждений. Заявителям выдается QR-код, который застройщик должен разместить на ограждениях строительной площадки. Это нужно для информирования горожан о проекте строительства и плановых сроках ввода в эксплуатацию.

В свою очередь, руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что реализованные с УИН процедуры и услуги дают возможность собрать в цифровом паспорте ОКС много данных, которые нужны для дальнейших действий в сфере строительства. Благодаря этому от 40 до 60% сведений подгружаются в заявления в автоматическом режиме, объяснил Левкин.

Ранее сообщалось, что в Москве упростили процесс оформления ордера на земляные работы. Теперь срок получения услуги для ОКС сократился с семи до одного дня. Также заявители могут переоформить ордер, время получения услуги – три рабочих дня вместо 13.