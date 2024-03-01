В Москве упростили процесс оформления ордера на земляные работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Госуслугу "Оформление ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, установку временных ограждений и размещение временных объектов в городе Москве" модернизировали. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

После модернизации услугу стало получить еще проще. Благодаря пересмотру требований к проектной документации сроки получения услуги сократились.

Как отметили в объединении административно-технических инспекций Москвы, срок получения услуги для объектов капитального строительства сократился с семи до одного дня.

Более того, заявители получили возможность переоформить ордер. Время на получение этой услуги сократилось с 13 до 3 рабочих дней. Если же в течение срока проведения работ заявка не поступит, ордер закроется автоматически.

В столичном департаменте информационных технологий отметили, что услуга по оформлению ордера на проведение земляных работ и установку временных ограждений постоянно совершенствуется. Она пользуется популярностью среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С 2015 года услугой воспользовались более 223 тысяч раз.

Ранее стало известно, что город за счет средств бюджета поставил на кадастровый учет участки под 252 домами. Благодаря этому жители смогут оформить право общей долевой собственности и использовать территорию по своему усмотрению.

