Конкурс "Педагоги года Москвы" стартовал в столице

Фото: depositphotos/racorn

В столице начался конкурс "Педагоги года Москвы", сообщается на портале мэра и правительства города.

Оператором соревнования выступает Корпоративный университет московского образования, которому в 2023 году исполняется 85 лет.

"Конкурс – это замечательная возможность еще раз отметить значимость и важность этой профессии в нашем обществе. Состязание выявляет очень много интересных, ярких, самобытных учителей. Московским ребятам очень повезло с такими педагогами", – рассказал глава департамента образования и науки Москвы Александр Молотков.

Участникам предложены шесть номинаций: "Учитель года Москвы", "Воспитатель года Москвы", "Педагог-психолог года Москвы", "Учитель-дефектолог года Москвы", "Педагогический старт" и "Сердце отдаю детям".

За звание "Учителя года Москвы" могут побороться педагоги со стажем не менее трех лет, которые уже являются победителями или призерами городских профессиональных соревнований. Аналогичный стаж требуется для категорий "Учитель-дефектолог года Москвы" и "Педагог-психолог".

Навыки работы и творческого обучения детей продемонстрируют молодые учителя, вожатые и тьюторы с небольшим опытом работы в номинации "Педагогичный старт". Здесь предусмотрено выявление лучших специалистов по категориям "Учитель", "Воспитатель", "Учитель-дефектолог" и "Педагог-психолог".

Номинацию "Воспитатель года Москвы" расширили – теперь претендовать на награду могут музыкальные работники и инструкторы по физической культуре. Добавилась и новая номинация, "Сердце отдаю детям", для педагогов дополнительного образования по нескольким категориям.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина объявила о старте приема заявок на профессиональный конкурс "Фабрика дизайна 2.0". Участникам предстоит разработать решения для легкой и тяжелой промышленности.



В Москве начали принимать заявки на конкурс "Фабрика дизайна 2.0"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!