Более 550 тысяч уведомлений получили участники через суперсервис на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 550 тысяч уведомлений получили участники через суперсервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации" на портале мэра и правительства Москвы.

"Пользователи суперсервиса получают оперативные уведомления о ходе переселения: они заранее узнают о скором его начале, готовности проекта договора и могут не беспокоиться, что пропустят важную новость о своем переезде", – рассказал руководитель Депстроя столицы Сергей Левкин.

При помощи этого суперсервиса жители могут узнать, какие документы необходимы для переселения, что нужно для покупки дополнительной жилой площади, узнать порядок действий после получения ключей от новой квартиры.

На данный момент в сервисе доступно 6 онлайн-услуг. Самыми популярными в 2022 году стали "Помощь в организации переезда", "Запись на осмотр квартиры" и "Загрузка личных и правоустанавливающих документов".

"В рамках его работы около 3,5 тысячи человек воспользовались сервисами департамента городского имущества, позволяющими записаться на осмотр квартиры, заключение договора, к нотариусу, а также загрузить необходимые документы онлайн", – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

При помощи работы сервиса сократилось время на взаимодействие органов власти и учреждений, которые участвуют в реализации программы реновации.

Также участники активно пользуются интерактивными пошаговыми инструкциями по переезду. Они доступны всем на портале mos.ru.

В департаменте информационных технологий добавили, что уже страницу сервиса посетили больше 560 пользователей. А инструкцией воспользовались более 117,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что на портале мэра и правительства столицы открылся сервис "Переезд в Москве" для тех, кто решил поменять место жительства. В новом сервисе содержится необходимая информация о том, как зарегистрироваться по новому адресу, записать детей в школу или детский сад, оформить медицинские справки и многое другое.



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