Более 350 кулинарных мастер-классов пройдут на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" пройдут более 350 кулинарных мастер-классов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

31 декабря, 2, 4 и 6 января в 13:00 на улицах Перерве и Сухонской, Коптевском, Ореховом бульварах и бульваре Дмитрия Донского, а также в бульварной зоне 16-го микрорайона Зеленограда гостям расскажут о поэтапном приготовлении утиной грудки с апельсинами.

31 декабря в 13:00, 2, 4, 6 и 8 января в 15:00 на Ключевой, Святоозерской и улице Теплый Стан горожанам продемонстрируют процесс приготовления медовика. В качестве начинки кулинары используют сметанный крем, который также приготовят вместе с гостями.

2, 4, 6 и 8 января в 13:00 на улицах Матвеевской, Митинской, Профсоюзной, Городецкой, Хачатуряна и Адмирала Руднева, на пересечении улиц Юровской и Соколово-Мещерской желающим познакомиться с миром кулинарии расскажут, как раскрыть вкус мяса с помощью добавления хурмы и яблок. Для запланировавших посещение этих площадок москвичей также проведут тематическую викторину с призами.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве с 23 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. На фестивальных площадках горожане также могут покататься на коньках, приобрести подарки для близких и сделать фото на память.

Ознакомиться с подробной программой фестиваля можно на его официальном сайте.



В Москве запустили фестиваль "Путешествие в Рождество"





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