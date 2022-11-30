13:55Город
Александр Молотков: Москва оказывает поддержку системам образования ДНР и ЛНР
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичные власти направляют наиболее актуальные образовательные материалы в школы и колледжи Донецка и Луганска, заявил министр правительства Москвы, глава столичного департамента образования и науки Александр Молотков.
"Как человек, посвятивший жизнь работе в образовании, я понимаю, как важны для педагога новые и современные образовательные материалы. К счастью, у нас есть возможность в непростые дни оказать поддержку нашим коллегам и предоставить учебники и наглядные пособия для работы", – сказал он.
Молотков отметил, что в настоящее время Москва закупает у издательств актуальные версии учебников. Таким образом власти объединяют усилия систем образования Москвы, Донецка и Луганска ради эффективного обучения юных жителей ДНР и ЛНР.
Ранее сообщалось, что Москва направит в школы и колледжи Донецка и Луганска более миллиона учебников и пособий в начале 2023 года. Собрать необходимое количество материалов планируют до конца декабря 2022 года.
После отправки учебников и пособий образовательные учреждения будут полностью обеспечены материалами.
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