Филиал колледжа "Спарта" в Кунцеве капитально отремонтируют

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В столичном районе Кунцево капитально отремонтируют здание филиала колледжа физической культуры и спорта "Спарта". Об этом сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации "Капитальный ремонт здания ГБПОУ "КФКС "Спарта" Москомспорта" по адресу улица Маршала Тимошенко, дом 36, корпус 2, район Кунцево, ЗАО", – говорится в сообщении.
Специалисты обновят стены фасадов и цоколя, отремонтируют металлическое ограждение и элементы крыльца, заменят покрытие кровли и наружный водосток.
Кроме того, в рамках капремонта будут заменены окна, внутренняя отделка стен и пола. Также планируется отремонтировать систему электроснабжения и отопления здания.
Ранее сообщалось, что в Кунцеве завершили строительство учебного корпуса на 400 мест школы № 1293. В четырехэтажном здании оборудовали учебные классы, актовый зал с эстрадой, два спортзала, библиотеку, телестудию с монтажной комнатой, кабинет юннатско-биологической деятельности, кабинет психолога, медицинский блок и столовую. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили.
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