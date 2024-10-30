Поэтапное переселение 860 жителей старых домов по реновации стартовало в Крюкове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Поэтапное переселение 860 жителей четырех старых домов в новостройку на Заводской улице стартовало в Крюкове, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый дом возвели на месте четырех расселенных и демонтированных старых зданий. Всего по программе реновации в Зеленограде предстоит расселить 34 дома, после чего современные квартиры получат более семи тысяч жителей округа, уточнил вице-мэр.

При этом первый этап реализации реновации в округе подошел к концу благодаря досрочному расселению горожан.

"Завершение возведения новостройки на Заводской улице позволило ускорить переселение жителей домов, включенных во второй этап программы реновации", – добавил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройка рассчитана на 47 квартир. Для удобства жителей входные группы сделали с двух сторон. Выйти можно будет как во внутреннее дворовое пространство с детской площадкой, так и во внешнюю часть двора с гостевой парковкой для автомобилей.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что первыми к переселению приступят жители старых домов 4 и 6 по Заводской улице. Письма с предложением равнозначных квартир 280 москвичам направили 30 октября. Они смогут прийти на осмотр нового жилья уже на следующий день. Еще 580 жителей двух домов на улицах Заводской и 1 Мая приступят к осмотру квартир 6 и 12 ноября соответственно, отметил Гаман.

Тем временем в Лосиноостровском районе по программе реновации полностью расселили 10 домов. Так, новое жилье получили свыше 600 семей.

Первый дом по программе в районе был построен на Изумрудной улице и передан под заселение в 2020 году. На первых этажах зданий разместились общественно-деловые объекты: кафе, салоны красоты, магазины и другое. Территории рядом благоустроили и озеленили. Здесь установили детские и спортивные площадки, уложили газоны и высадили цветы.