Число индивидуальных предпринимателей в Москве выросло на 28,3 тыс за 11 месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Число индивидуальных предпринимателей в Москве выросло на 28,3 тысячи (+9%) за 11 месяцев 2022 года и достигло почти 398 тысяч. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за это время в столице зарегистрировали 71,2 тысячи новых предпринимателей, а ликвидировали – 43,5 тысячи. Кроме того, за последние пять лет количество ИП в столице выросло на 40%.



"Этому способствует широкий перечень программ поддержки, удобство цифровых сервисов регистрации и ведения документооборота. Кроме того, индивидуальные предприниматели больше ориентированы на внутренний рынок, и в условиях ухода ряда западных брендов многие из них получили дополнительный импульс к развитию", – рассказал Ефимов.

Он рассказал, что самой популярной сферой у предпринимателей стала торговля. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в торговле задействованы 28% ИП, строительстве – 17%, консалтинге – 9,6%, IT-сфере – 5,7%, обрабатывающих производствах – 4,5%. При этом за 11 месяцев в торговле число предпринимателей выросло на 18%, строительстве – на 7,1%, консалтинге – на 4,1%, IT-сфере – на 5,8%, обрабатывающей промышленности – 7,3%.

Ранее Ефимов поведал, что прибыль некоторых прибыльных предприятий Москвы выросла на 13% за девять месяцев 2022 года. По его словам, за это время прибыль составила 6,7 триллиона рублей. Примерно 80% прибыли всех прибыльных организаций столицы пришлось на компании из сферы торговли, обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности и других.



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