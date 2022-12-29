Устройство свода станции метро "Физтех" завершено на 50%

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Устройство железобетонного свода платформенной части станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии московского метро завершено на 50%, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Непосредственно к устройству монолитного свода строители приступили в конце сентября текущего года. Несмотря на то что работы производятся в зимний период, все они ведутся с соблюдением температурных условий, необходимых для схватывания бетона", – сказал он.

Отмечается, что свод выполняется из монолитного железобетона с использованием передвижной металлической опалубки. Он состоит из 18 заходок, девять из которых уже забетонированы. Работу над остальными планируют завершить до конца марта 2023 года.

По словам гендиректора "Мосметростроя" Сергея Жукова, в среднем в каждую заходку укладывается 270 кубометров бетона.

"Производственный цикл осуществляется раз в 10 дней, и связано это с технологическим процессом: схватыванием бетона, передвижкой опалубки, армированием и бетонированием новой заходки", – пояснил он.

Отмечается, что первоначально планировалось, что станция "Физтех" будет иметь всего один вестибюль – южный, в районе бульвара Академика Ландау. Однако позднее было принято решение создать северный вестибюль с учетом пожеланий местных жителей.

Ранее Бочкарев сообщил, что на станции "Пыхтино" началась подготовка к монтажу световых конструкций в виде турбин самолетов. Авиационную тематику для станции выбрали из-за расположения рядом с ней улиц Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.

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