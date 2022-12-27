На станции метро "Пыхтино" появятся световые объекты в виде турбин самолетов – Бочкарев

Фото: stroi.mos.ru

На станции "Пыхтино" Солнцевской линии Московского метрополитена началась подготовка к монтажу световых конструкций в виде турбин самолетов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Всего вдоль платформенного участка будет установлено десять световых конструкций, началась подготовка к монтажу первой из них. Сначала на каркасе будет размещено световое оборудование, а затем всю конструкцию облицуют металлическими панелями, которые придадут ей вид турбины самолета", – сообщил Бочкарев.

Авиационную тематику для станции выбрали из-за расположения рядом с ней улиц Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова. Погрузиться в авиационную тематику пассажиры смогут уже при спуске в метро, сообщил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

"Над наклонным ходом эскалатора расположится "световой колодец" – раструб из алюминиевых панелей, внутри которого будет висеть модель самолета Ту-144", – сообщил он.

На одной из стен платформы расположатся графические изображения об истории самолетостроения в России.

Ранее сообщалось, что отделку метромоста между станциями метро "Пыхтино" и "Внуково" выполнили более чем на 80%. До этого были выполнены монолитные работы. Протяженность объекта составит 460 метров.



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